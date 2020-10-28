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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الحكاية الشعبية العراقية».. جديد دار الشؤون الثقافية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:49 م
كتاب الحكاية الشعبية
كتاب الحكاية الشعبية العراقية
جمال عاشور
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صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، ضمن سلسلة (التراث الشعبي) وهي سلسلة تسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام كتاب "التراث الشعبي" بما يتلائم مع متطلبات الحاجة العامة في الوسط الثقافي.

صدرت الدراسة الموسومة «الحكاية الشعبية العراقية» في مجلة التراث الشعبي تأليف د. مرتضى عليوي عبدالله، وهي دراسة في التشكيل الفني والوظيفي.

جاء في مقدمة الكتاب:
تزخر الحكاية الشعبية بالتجارب الإنسانية وتعبر بشكلها الرائع وأسلوبها الفريد عن موقف الإنسان مما يحيط به، وما يواجهه من مخاطر وهي تعد كتاب سجل فيه طموحاته وآماله ومخاوفه، وهي تأتي مشبعة بالقيم الانسانية والاخلاق النبيلة، والمنقذ من الواقع الأليم إلى عالم الأحلام، ومن جانب آخر تقترح حلولا لمشاكل الانسان تناسب الجماعات مما يساعد على ديمومتها وبقائها.

قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول متنوعة وتمهيد وقف فيه الكاتب على تاريخ المجلة والمراحل التي مرت بها عبر تاريخها الطويل، ودورها في تدوين الأدب الشعبي ودراسته، ليكون نوع من الأرشفة لحاضنة هذا الأدب وتناول فيه الدراسة العراقية السابقة للحكاية الشعبية العراقية.

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