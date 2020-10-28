روسيا: الرغبة في تسييس كورونا السيناريو الأسوأ

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن أزمة جائحة كورونا المستجد، أظهرت بوضوح الترابط بين الدول والتهديدات العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن الرغبة في تسييس هذه الأزمة تعتبر السيناريو الأسوأ.وأكد ريابكوف، في كلمته خلال منتدى أعمال مجموعة "البريكس" في موسكو عبر الفيديو، اليوم الأربعاء "أن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد أدى في غضون أشهر إلى تغيير نمط الحياة، حيث تواجه الهيئات السياسية والاقتصادية العالمية والمؤسسات الدولية والدول نفسها تحديات غير مسبوقة".وأضاف "لا يزال يتعين علينا جميعا إجراء تحليل شامل لعواقب الجائحة ووضع نهج جماعي للتغلب عليها، إذ أظهرت أزمة كورونا بوضوح الترابط بين الدول والطابع العابر للحدود للتهديدات الحديثة".وتابع نائب وزير الخارجية الروسي بالقول "حالة الاقتصاد الكلي غير المواتية بالفعل ساءت بسبب عواقب الوباء ودخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وهناك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وانخفاض كبير في التجارة الدولية والاستثمارات، كما أن هناك فجوة في سلاسل التوريد العالمية والأسواق المالية في حالة اضطراب مستمر".وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، على ضرورة تجنب الرغبة في تسييس موضوع فيروس "كوفيد-19"، معتبرا أن هذا الأمر هو السيناريو الأسوأ.