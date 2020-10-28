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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

القبض على إرهابي مطلوب بالجزائر بعد إطلاق سراحه في مالي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:51 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، عن القبض على إرهابي جزائري أطلق سراحه في مالي مطلع الشهر الجاري، ودخل إلى الجزائر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، قامت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أمس بولاية تلمسان (شمال غرب) بإلقاء القبض على الإرهابي مصطفى درار".

وأوضح البيان أن هذه العملية تمت بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للإرهابي درار منذ دخوله إلى الحدود الجزائرية مع جمع واستكمال المعلومات حول تحركاته المشبوهة.

وأشار البيان إلى أن درار التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، تم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر الجاري بمالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية، وأسفرت عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية كبيرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين.

وقال البيان إن "هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".

وأضاف البيان أن هذه العملية النوعية تؤكد فعالية الاستراتيجية التي يعتمدها الجيش الجزائري في استتباب الأمن والطمأنينة في كل أنحاء البلاد ومحاربة ظاهرة الإرهاب في المنطقة.

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