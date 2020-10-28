باكستان تلزم مواطنيها بـ«الكمامات» لمواجهة كورونا

وجهت السلطات الباكستانية المواطنين بعدم مغادرة المنازل دون ارتداء أقنعة الوجه، في وقت تستعد فيه البلاد لمجابهة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.وأصدر مركز عمليات القيادة الوطنية- حسبما ذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية اليوم الأربعاء - توجيهات تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، من بينها أنه يجب على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه في حال توجهوا إلى أماكن مزدحمة، كما أن الأمر أصبح إلزاميًا في المكاتب الحكومية والخاصة.كما أنه تم إبلاغ المحافظات الباكستانية بإصدار توجيهات جديدة والتأكد من تطبيق إجراءات التشغيل الداخلي.وكانت وزارة الصحة الباكستانية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 325 ألفًا و480 حالة، وأن حصيلة الوفيات من جراء الفيروس في البلاد بلغت 6702 حالة.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.