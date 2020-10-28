ضبط مدير مطحن يسرق من «النخالة» بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن أحد المطاحن لتعبئة شكائر النخالة الخشنة بأوزان خلاف المدونة عليها بغرض الاستفادة من فارق الأوزان والاتجار بها بالسوق السوداء.أكدت التحريات تعبئة المدير المسئول عن الإنتاج بأحد المطاحن شكائر النخالة الخشنة بأوزان خلاف المدونة عليها بغرض الاستفادة من فارق الأوزان والاتجار بها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة من قِبل موظف عام.عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطحن المشار إليه وتبين وجود 1150 شيكارة نخالة خشنة زنة الشيكارة 40 كيلوجرام بإجمالى 46 طنًا.بمراجعة أوزان شكائر الردة تبين نسبة عجز عن كل شيكارة بكمية قدرها 2,756 كيلو جرام مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.