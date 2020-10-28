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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إلزام وزير العدل بدفع 20 ألف جنيه لمحامية «وقعت على دماغها تندة»

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أصدرت «الدائرة 2 تعويضات»، المنعقدة بمحكمة استئناف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خالد فهمي، بعضوية المستشار محمد المتناوي وسكرتير أشرف أبوبكـر، حكمًا تاريخيًا لصالح محامية بإلزام وزير العدل بدفع 20 ألف جنيه، عقب إصابتها داخل محكمة مصر الجديدة أثناء ممارسة عملها بالمحكمة.

كانت المحامية امتثال رمضان محمد تقدمت بدعوى تعويض ضد وزير العدل بصفته، أنه أثناء تواجدها بمحكمة مصر الجديدة لممارسة عملها كمحامية وبخزينة المبنى القديم وقع على رأسها مظلة (تندة) وما صاحبه من سقوط مخلفات أحدثت إصابتها.

وأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمًا بإلزام وزير العدل بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15000 جنيه تعويضًا بنوعيه المادي والأدبي والمصروفات والأتعاب، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولًا لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4461 لسنة 24ق لتصدر المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلًا.

ثانيًا وفي الموضوع زيادة مبلغ التعويض المادي والأدبي المحكوم به أمام محكمة أول درجة من 15 ألف جنيه إلى 20 الف جنيه، وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد إلا أن المحكمة ترى أن مبلغ التعويض لا يتناسب مع ما أصاب المستأنفة من إضرار وترى زيادته ليصبح مبلغ 20 ألف جنيه على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم، وألزمت المحكمة تلزم المستأنف ضده بصفته عملًا بنص المادتين 184، 240 من قانون المرافعات.

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