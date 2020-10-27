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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نيللي كريم تنشر البوستر النهائي لفيلم «خط دم»

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:42 م
نيللي كريم
نيللي كريم
محمد مجدي
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نشرت النجمة نيللي كريم البوستر الدعائي الجديد والنهائي لفيلمها "خط دم"، الذي تم تصويره في رومانيا منذ أشهر عديدة، وينتظر عرضه في 30 أكتوبر المقبل، وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

واحتوى البوستر على صورة بطلي العمل نيللي كريم وظافر العابدين، ومعهما طفلاهما في العمل الجديد، الذي يتناول قصة مرعبة حول مصاصي الدماء في إطار من الرعب والغموض.

وتجتمع «نيللي» و«ظافر» مجددًا في «خط دم»، بعد لقائهما معًا في مسلسل «تحت السيطرة»، ليلعبا هذه المرة دورى الزوجين «نادر» و«لميا»، والدى صبيين توأم، يتعرّض أحدهما لحادثٍ أليم، يتركه شبه ميت في غيبوبة طويلة، ويقرّر الوالدان اتباع طريقة غامضة في محاولة يائسة لإعادة ابنهما إلى الحياة.

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