بشرى بفستان أسود في خامس أيام الجونة

أطلت الفنانة بشري في اليوم الخامس بمهرجان الجونة بفستان أسود طويل أظهر رشاقتها، مع شعرها البني القصير، وتم تنسيقه مع عقد فضي بسيط في إطلالة أنثوية رائعة.وكانت قد شاركت الفنانة بشرى جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صباح اليوم، بصورة وهي تجلس على مرجيحة بفستان كب أسود مع حقيبة وسط فضي، وانهالت عليها التعليقات المعجبة للغاية بالإطلالة الصباحية الأنيقة.ويتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.