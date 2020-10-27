«أبوشقة»: الرسول الكريم ضرب أروع الأمثلة فى الأخلاق

تقدّم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.كما وجه المستشار أبوشقة التهنئة بهذه المناسبة الطيبة إلى الشعب المصرى وإلى المسلمين فى كل مكان، راجيًا أن يعيد المولى- عز وجل- هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات والسلام.وقال «أبوشقة»: هذه المناسبة فرصة للتذكرة بالاقتداء بالنبى الكريم صلى الله عليه وسلم الذى يعد المثل الأعلى فى الأخلاق، وقد مدحه ربه فى القرآن الكريم بأنه «على خلق عظيم» ويجب أن نستلهم سيرته صلى الله عليه وسلم فى حياتنا، حتى نصحح أخطاءنا ونقدم المفيد لأوطاننا وللبشرية كلها.وأضاف «أبوشقة»: أحيى بهذه المناسبة الشعب المصرى الذى ضرب أروع الأمثلة فى الصمود وتحمل الظروف الصعبة والوقوف خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسابق الزمن للوصول بمصر إلى دولة ديمقراطية حديثة متقدمة تضع أقدامها بقوة بين أهم الدول فى العالم.كما وجه التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية على جهودهم فى مكافحة الإرهاب والوقوف ضد الإرهابيين الذين يريدون تمزيق وطننا وتحويله إلى أشلاء، لكن وحدة الشعب المصرى ووقوفه فى صف واحد مع القوات المسلحة والشرطة وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة، كانت من أهم العوامل التى حافظت على سلامة هذا الوطن وتماسكه.