مقتل 5 وإصابة العشرات من الشرطة الأفغانية إثر تفجير انتحاري

أعلنت الشرطة الأفغانية عن مقتل 5 أفراد من عناصرها وإصابة العشرات إثر تفجير انتحاري لسيارة مفخخة بالقرب من قاعدة للقوات الشرطية الخاصة شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء.وأوضح المسئولون الأفغان، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن التفجير أعقبه تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وانفجاران انتحاريان آخران.وأفاد المسئولون الأفغان بأن 7 آخرين من المسلحين قتلوا في الحادث الذي وقع في إقليم "خوست" شرقي أفغانستان.وأكد قائد شرطة الإقليم "داوود تراخيل" أن 34 آخرين، 9 مدنيين و25 عسكريًا، أصيبوا في الهجوم.