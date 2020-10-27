رئيس البرلمان العالمي للصوفية يطالب فرنسا بالاعتذار للمسلمين رسميا

دعا رئيس البرلمان العالمى للصوفية، سيف الدين أحمد الحسني، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في بلاد المسلمين، ردًا على الرسوم المسيئة للنبى محمد، صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية والرحمة.وتابع "الحسنى"، فى بيان عاجل له، أن الحكومة الفرنسية تلعب بالنار بإهانة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم يؤذون 200 مليون مسلم محبين للسلام والرحمة حول العالم.وأوضح رئيس برلمان الصوفية، أن الحكومة الفرنسية أعلنت الحرب على المسلمين باسم حرية التعبير، إلا أن إهانة الدين أو شخصية دينية لا تقع تحت حرية التعبير، مثل هذه الأنشطة المنحرفة التى تعوق الانسجام بين الأديان، وتزيد من الشقاق والصراع، والتي لن تكون جيدة لأي شخص، وعلى الحكومة الفرنسية إيقاف هذه اللعبة الخطيرة فورًا والاعتذار للمسلمين.