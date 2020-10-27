حب الرسول دراما شعرية تقدمها فرقة كينونة المسرحية.. اليوم

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف بقاعة على مبارك بدار الكتب بكورنيش النيل.يبدأ برنامج الاحتفالية التي تنظمها مكتبة الخليفة العامة التابعة لدار الكتب المصرية بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد إبراهيم من الأزهر الشريف. كما يلقي الدكتور بكر زكي عوض مستشار وزير الأوقاف سابقًا والعميد السابق لكلية أصول الدين، كلمة عن هذه المناسبة العطرة.ويلي ذلك فقرة فنية يقدمها فريق إنشاد من رابطة مكفوفي مصر، ودراما شعرية لفرقة كينونة المسرحية بعنوان "حب الرسول" وإلقاء كلمة عن المولد النبوي يقدمها الشيخ أحمد الشربيني إمام بوزارة الأوقاف وعضو برابطة مكفوفي مصر.وتقام الاحتفالية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.