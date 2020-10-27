تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 27-10-2020

شهدت أسعار الدواجن اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق، نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمتابعيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن، اليوم، وكذلك بورصة أسعار البيض ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال أحمد إبراهيم، أحد التجار بأسواق الدقي، إن أسعار الدواجن سجلت حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها.وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن سجلت سعرًا يبدأ من 25 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من 28 وحتى 30 جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.أسعار الدواجن البلديوشهدت أسعار الدواجن البلدي حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج منها، وسجلت سعرًا يبدأ من 27 جنيهًا من المزرعة وتباع للمستهلك بسعر من 30 وحتى 35 جنيهًا تختلف علي حسب المنطقة.وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا هذا العام بسبب زيادة المعروض بسبب أزمة كورونا وتوقف المطاعم لفترة.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حجم الإنتاج الكلي من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة، مما جعل مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يكفي لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، ولا داعي للاستيراد من الخارج.أسعار البيض اليومويهتم المواطنون بأسعار البيض خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية، باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية، وضمن أطباق الرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.وقال عبد العزيز السيد، إن أسعار البيض سجلت سعرًا يبدأ من 28 جنيهًا للكرتونة من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 30 وحتى 35 جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.