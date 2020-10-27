رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 27-10-2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:50 ص
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
طباعة
شهدت أسعار الدواجن اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق، نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمتابعيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن، اليوم، وكذلك بورصة أسعار البيض ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال أحمد إبراهيم، أحد التجار بأسواق الدقي، إن أسعار الدواجن سجلت حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن سجلت سعرًا يبدأ من 25 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من 28 وحتى 30 جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي

وشهدت أسعار الدواجن البلدي حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج منها، وسجلت سعرًا يبدأ من 27 جنيهًا من المزرعة وتباع للمستهلك بسعر من 30 وحتى 35 جنيهًا تختلف علي حسب المنطقة.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا هذا العام بسبب زيادة المعروض بسبب أزمة كورونا وتوقف المطاعم لفترة.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حجم الإنتاج الكلي من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة، مما جعل مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يكفي لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، ولا داعي للاستيراد من الخارج.

أسعار البيض اليوم

ويهتم المواطنون بأسعار البيض خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية، باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية، وضمن أطباق الرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.

وقال عبد العزيز السيد، إن أسعار البيض سجلت سعرًا يبدأ من 28 جنيهًا للكرتونة من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 30 وحتى 35 جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

انفجار ماسورة مياه يغرق حدائق القبة

مصر تلبي دعوة جنوب إفريقيا وتوافق على إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

رسميًا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

«الصحة»: 167 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

مفاجأة صادمة لعشاق مشروبات الدايت

هل يؤثر لقاح «فيكتور» الروسى على الإنجاب؟

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب

الليلة.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» تضئ ساحة الهناجر مجددًا

حب الرسول دراما شعرية تقدمها فرقة كينونة المسرحية.. اليوم

«نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. الليلة