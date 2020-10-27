سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-10-2020
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
منة سالمطباعة
يواصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 27-10-2020، وفقًا لآخر التحديثات بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 حنيه للبيع.
وسجل فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 حنيه للبيع.
بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
و جاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بينما استقر فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وتداول فى بنك العربي الأفريقي، بسعر 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث تصنيف المملكة العربية السعودية يأتي مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
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جدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة،العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
بنك مصر
بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 حنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وسجل فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 حنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك التعمير والأسكان
و جاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران التنمية
بينما استقر فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وتداول فى بنك العربي الأفريقي، بسعر 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عوده
ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث تصنيف المملكة العربية السعودية يأتي مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
اقرأ أيضا:
سعر الريال السعودى اليوم 2020
جدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة،العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".