سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-10-2020

سعر الريال السعودي اليوم

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

بنك الإسكندرية

بنك التعمير والأسكان

البنك التجارى الدولى cib

بنك مصر إيران التنمية

البنك العربى الأفريقى الدولى

بنك عوده

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جدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة،العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".



يواصلاستقراره في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 27-10-2020، وفقًا لآخر التحديثات بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 حنيه للبيع.وسجل فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 حنيه للبيع.بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.و جاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بينما استقر فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وتداول فى بنك العربي الأفريقي، بسعر 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث تصنيف المملكة العربية السعودية يأتي مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.