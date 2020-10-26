سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 26-10-2020

يرصد موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري بعد أن بلغ متوسط سعره اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-10-2020سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 سعر الريال السعودى.كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وتداول فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وشهد فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.يشار الي أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة،العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا.