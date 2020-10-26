رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:39 م
أحمد زكي
أحمد زكي
ايهاب مصطفى
طباعة
أخرج محمد خان فيلم أيام السادات والذي يعتبر هو التعاون السادس بينهما بعد خمسة أفلام، وكان أحمد زكي قد تولى إنتاج الفيلم مما أدى إلى وقوع مشكلات كبيرة بين خان وزكي، وكان خان قد أجرى حوارا صحفيا مع جريدة القاهرة ذكر فيه أسباب الخلاف.

قال خان عن مشكلته مع أحمد زكي: "أنا محبط جدا من هذه التجربة مع أحمد زكي، لأنه مش عارف الفرق بين الصداقة والعمل الإنتاجي، فالإنتاج فن في حد ذاته يحتاج دراية وممارسة وأضرب لك مثلًا: هناك مشهد مهم جدًا لا يعرفه أحد أن السادات كان ماشي في الشارع وفكر يزور والدته فطلع إليها وطلب فنجان قهوة وماتت أمه فعلا وهو عندها وهذا أيضًا لم يصور، هذا لم ينفذ لأن الطرف الآخر مش قادر يشوف ولا يسمع إلا نفسه".

وتابع خان: "ليس صحيحًا أنني طالبت برفع أجري، وعيب على الإنتاج أن يقول هذا، أنا لم أضربه على يده فعندما اتفقنا في البداية كان حسين القلا والذي يتولى العمل كمنتج منفذ طلبت مبلغًا معينًا فطلب تقليله بعض الشيء، وبعد خروج القلا أحمد زكي أراد تقليل المبلغ مرة أخرى، قللته أيضًا وكان أحمد زكي يذكرنا يوميا جميعا أنه راهن بيته ومكتبه إلى آخره بكائيات يومية لنتعاطف معه فلما أقوله يا أستاذ أحمد أنا خفضت أجري مرتين من أجلك أنت شخصيًا فلماذا تمانع في إعطائي بعض حقي وتعلن هذا بالجرائد، ألا يكشف هذا مدى الاستخسار في النظرة الإنتاجية وبشكل غير طبيعي".

موضوعات متعلقة

رسميًا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا

سقوط سيناوي في الإسماعيلية بـ800 قرص مخدر

أول نوفمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزا والاجتماعى وبيت الوطن بالعبور الجديدة

«تقطيع بالساطور».. عامل يتخلص من زوجته وأطفاله فى مذبحة بسوهاج

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إعصار قوي يجتاح الفلبين ويشرد الآلاف

الأمير هاري: نشأتي أبعدتني عن التحيز العنصري الأعمى

مزاد على قطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

رسائل إلى «ميلينا».. خطابات «كافكا» الحزينة

«خريف الشرق».. رواية لـ راسم الحديثي عن دار النخبة

«طلع البدر علينا» تنير مسرح ساحة الهناجر

غدًا.. عودة «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» على مسرح ساحة الهناجر