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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

اشتعال النيران في «نخيل» بمحيط سكك حديد منيا القمح

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:09 م
جريدة الدستور
رضوي عبدالغني
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نشب حريق بعدد من أشجار النخيل بمحيط موقع سكك حديد مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالشرقية إشارة من النجدة مركز منيا القمح، برئاسة المقدم محمود مرسي، مأمور المركز، مفادها نشوب حريق بمحيط سكك الحديد أمام مدرسة جمال عبدالناصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها.

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