الفلبين: 1607 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، تسجيل 1607 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 371 ألفا و630 حالة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 7039 حالة.