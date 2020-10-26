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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد هجوم القرش.. 6 معلومات عن محمية رأس محمد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
محمية رأس محمد
محمية رأس محمد
إيمان ماهر
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هاجمت سمكة قرش 3 من زوار محمية رأس محمد، وأعلنت وزارة البيئة أنه سيتم إغلاق محيط الحادث بالمحمية، ومنع أنشطة الغوص لمدة 48 ساعة، كإجراء احترازي لمنع تكرار الحادث، والتيقن من أنها ليست سلسلة من الهجمات.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محمية رأس محمد:

- تقع هذه المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وتمثل الحافة الشرقية لمحمية رأس محمد حائطًا صخريًا مع مياه الخليج الذي توجد به الشعاب المرجانية.
- كانت محمية رأس محمد أول محمية طبيعية يتم إنشاؤها في مصر، وتم إعلانها رسميًا كمحمية طبيعية عام 1938.
- توجد على مساحة 97 كم، لكنها لم تحظَ باهتمام ملحوظ حتى عام 1989.
- وُضعت خطة شاملة لتطويرها وتوسعاتها حتى وصلت مساحتها لنحو 480 كم، منها 135 كم أراضي برية، و345 كم شعابًا مرجانية وبيئة مائية.
- تتميز منطقة رأس محمد بالشواطئ المرجانية الموجودة فى أعماق المحيط المائى لرأس محمد، وبالأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، والأحياء المائية النادرة.
- كما تُحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كافة جوانبها البحرية.

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