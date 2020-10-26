سعر اليورو اليوم الإثنين 26-10-2020 فى البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.71 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي بنك مصر إيران سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.87 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.70 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.70 جنيه.



أسعار اليورو



وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ف بنك بلوم ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.69 جنيه.



في المقابل استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.72 جنيه.

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 26-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلى تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.سعر اليورو فى البنوك اليوم الإثنين 26-10-2020