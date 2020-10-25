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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» تسقبل 50 شكوى في انتخابات «النواب»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:34 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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قال المجلس القومي للمرأة إنه تابع عن كثب على مدار يومين سير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من «نواب ٢٠٢٠» التى عقدت خلال يومي 24-25 اكتوبر الجاري، من خلال غرفة العمليات المركزية وفرق المتابعين المحليين بالمحافظات.

وأوضحت أمل عبدالمنعم، مديرة غرفة العمليات المركزية بالمجلس، أنها تلقت 50 شكوى على مدار يومي الانتخابات من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن أغلبها جاءت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم إفادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، كما وردت طلبات المساعدة في الوصول للمقار الانتخابية البعيدة جغرافيا بالنسبة للمرضى والمسنين وذوي الإعاقة، وتم توفير سيارات لتوصيلهم للإدلاء بأصواتهم وانتظارهم للرجوع بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظين، إلى جانب تلقي بعض الشكاوى المتعلقة بتجاوزات انتخابية فردية مختلفة بمحيط المقار الانتخابية في بعض المحافظات، وتم التواصل مع غرف عمليات المحافظين وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء وحل هذه الشكوى على الفور، بجانب بلاغات بتكدس بعض اللجان وتم تحريك فرق المتابعة المحلية للمجلس للمساعدة في تنظيم دخول الناخبات للجان للتصويت وتم بالفعل استعادة سير العملية الانتخابية باللجان بيسر.

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