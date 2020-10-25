«عمليات الأقصر»: لم نتلق أي شكاوى تخص العملية الانتخابية

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات النواب بالأقصر، إغلاق اللجان البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وبدء أعمال الفرز، وذلك عقب انتهاء الموعد المحدد في تمام التاسعة من مساء اليوم الثاني لعملية الاقتراع التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر 2020.وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال العملية الانتخابية على مدار اليومين وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتلق أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها على مدار يومي العملية الانتخابية.ويبلغ عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر 836759 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.