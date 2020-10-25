«عمليات الأقصر»: لم نتلق أي شكاوى تخص العملية الانتخابية
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:52 م
هدى الأميرطباعة
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات النواب بالأقصر، إغلاق اللجان البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وبدء أعمال الفرز، وذلك عقب انتهاء الموعد المحدد في تمام التاسعة من مساء اليوم الثاني لعملية الاقتراع التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر 2020.
وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال العملية الانتخابية على مدار اليومين وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتلق أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها على مدار يومي العملية الانتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر 836759 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.
وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال العملية الانتخابية على مدار اليومين وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتلق أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها على مدار يومي العملية الانتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر 836759 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.