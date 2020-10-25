غدًا.. إعفاء طلاب مدارس الفيوم مقار اللجان الانتخابية من الحضور

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إعفاء طلاب المدارس مقار اللجان الانتخابية من الحضور غدًا الاثنين، حتى يتسنّى إجراء عمليات التعقيم اللازم؛ حرصًا على سلامة طلاب تلك المدارس خاصة أن أعمال التصويت ستستمر حتى التاسعة من مساء اليوم، على أن يتم استئناف الدراسة بتلك المدارس بدءًا من صباح الثلاثاء المقبل.قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن هذا القرار جاء بناءً على المذكرة التى تم عرضها من محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن المدارس التي تجري بها انتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددها 243 لجنة انتخابية بمقار المدارس بالإدارات التعليمية السبع التي ستستمر العملية الانتخابية بها لساعات متأخرة من مساء اليوم، ما يتطلب إجراء عمليات التعقيم الكامل لتلك المدارس قبل استقبال الطلاب.وانطلقت صباح أمس المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشح مستقل و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.وشدد محافظ الفيوم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المدارس، حفاظًا على سلامة جميع العاملين بالمنظومة التعليمية وصحة وسلامة أبنائنا الطلاب.