انتهاء فرز القوائم والبدء في مرشحي الفردي بأسوان

انتهت إحدى لجان مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة بمدينة أسوان، برئاسة المستشار شريف البنداري، من أعمال الفرز لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم القوائم، كما بدأ الفرز لأصوات المرشحين الفرديين.وانطلقت عملية الفرز لأصوات الناخبين بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، منذ قليل، حيث نظم المستشار شريف البنداري عملية الفرز وتوزيع المهام على الموظفين المتواجدين داخل اللجنة، لتتم على أكمل وجه ممكن.وتجري عملية الفرز وسط تكثيفات أمنية مشددة لتأمين اللجان بمدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة.وانتهت عمليات تصويت المصريين بالداخل فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة مساءً، وبدأ رؤساء اللجان الفرعية فى فرز صناديق الاقتراع داخل مقار اللجان.