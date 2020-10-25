استمرار التوافد على لجان الانتخابات في الساعة الأخيرة بكرداسة

شهدت لجان مدرسة كرداسة الثانوية إقبالا ملحوظا لدى المواطنين في الساعة الأخيرة من انتهاء اليوم الثانى والأخير من المرحلة الأولى بالانتخابات البرلمانية.وانطلقت صباح أمس السبت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل لعام ٢٠٢٠، وتستمر حتى اليوم الأحد في ١٤ دائرة وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها.