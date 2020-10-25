مستقبل وطن بسوهاج: ارتفاع نسبة التصويت فى انتخابات النواب

رصد تقرير لجان متابعة انتخابات مجلس النواب بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، ارتفاع نسبة التصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات إلى 17.3% قبل ساعات قليلة من غلق اللجان.ورصد تقرير الغرفة التى ضمت أمناء لجان الحزب– إسلام نورالدين، ومحمد رشاد بهادر، وعرفات بكر الهوارى، والدكتور أحمد الشيخ– ارتفاع نسب التصويت عن اليوم الأول الذى أغلقت فيه اللجان الانتخابية على نسبة تصويت 12.4% على مستوى المحافظة.وأشارت الغرفة إلى تصدر الدائرة الثالثة بمركز المراغة، والتى يتنافس فيها 17 مرشحًا على مقعد واحد فى الفردى لنسب التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية بين دوائر المحافظة الثمانية، تلاها مراكز سوهاج، والبلينا، وأخميم، وجرجا، على الترتيب لنسب التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية، لافتة إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسبة التصويت عن 20% مع الساعات المقبلة لانتهاء عملية التصويت، وبخاصة مع وجود كثافة وإقبال فى الكثير من المناطق على المشاركة والتصويت فى الانتخابات.وتجرى عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، فى 688 مركزًا انتخابيًا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الانتخابات كشوفًا بأسماء 3 ملايين و74 ألفًا و205 ناخبين وناخبات، ويتنافس في الانتخابات 199 مرشحًا، على 14 مقعدًا للفردى فى 8 دوائر انتخابية بالمحافظة، و13 مرشحًا للمحافظة فى القائمة "التحالف الوطنى"، ورشح حزب مستقبل وطن 19 مرشحًا لخوض الانتخابات بنظام "الفردى" فى مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة.