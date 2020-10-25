محافظ أسيوط يصطحب «كفيف» إلى لجنته للإدلاء بصوته في الانتخابات

اصطحب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، كفيف، للوصول إلى لجنته والإدلاء بصوته داخل مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق، ووجه بمساعدته ومرافقته حتى انتهاءه من عملية التصويت.جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير العمل باللجان الانتخابية في اليوم الثاني، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، والتي بدأت أمس وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.كان محافظ أسيوط قد لاحظ أثناء تفقده لجنة مدرسة أحمد فايز الثانوية بنات وجود ناخب كفيف يدعى محمد حسن محمد عبد العال 27 سنة، جاء للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، حيث ساعده في الدخول والوصول إلى باب لجنته رقم 159، ووجه بمساعدته في الإدلاء بصوته، حيث قام المستشار رئيس اللجنة بمساعدة الناخب في الإدلاء بصوته.وقدم الناخب الكفيف الشكر لمحافظ أسيوط على اهتمامه ومساعدته له، داعيًا الشباب وجميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب.كما جدد المحافظ دعوته لجموع المواطنين النزول والمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم المتواصلة باللجان الانتخابية التي تم اتخاذها حرصًا على سلامة المواطنين والناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، وتنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.وانطلقت صباح أمس السبت، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.