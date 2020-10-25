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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زيادة الإقبال عقب انتهاء ساعة الاستراحة بالإسكندرية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:21 م
الناخبين بالإسكندرية
الناخبين بالإسكندرية
شيماء حمودة
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انتهى الوقت المخصص لاستراحة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب لعام 2020، منذ قليل، وانتظر عدد من المواطنين لحين انتهاء الاستراحة أمام مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة قايتباي بحي الجمرك.

وشهدت اللجنة الانتخابية بالمدرسة زيادة متوسطة من المواطنين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي بالإسكندرية.

فيشارك في محافظة الإسكندرية إجمالي عدد ناخبين يبلغ 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 6 لجان عامة، و363 مركزا ومقرا انتخابيا، و1160 لجنة فرعية.

تابع من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر، انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، موضحا أنه تم فتح كل اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية بها والبالغ عددها 363 مقرا و1160 لجنة فرعية و6 لجان عامة بإجمالي عدد ناخبين 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب.

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