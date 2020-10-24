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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب سوهاج يتوافدون على الانتخابات قبل غلق باب التصويت

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:40 م
الانتخابات في سوهاج
الانتخابات في سوهاج
مصطفى علم الدين و محمود عبد العال
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تواصل اللجان العامة بسوهاج استقبال وفود الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب قبل ساعة من إغلاق باب التصويت في صناديق الاقتراع.

وبدأ شباب سوهاج في التوافد على اللجان بكثافة بعد غياب عن ساحات اللجان في الساعات الصباحية،
حيث شهدت لجان قرية شطورة شمال محافظة سوهاج بتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وبدأت سيارات المرشحين فى نقل الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم، خاصة كبار السن.

وفي مركز طهطا، شمال سوهاج تصدرت السيدات المشهد بحضور مكثف على اللجان حتى اللحظات الاخيرة، ليقول خالد أحمد إنه قرر المشاركة بتشجيع إخوته وأصدقائه بعد عودتهم من العمل وانكسار موجة الحر فى فترة الظهيرة.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، السبت، للتصويت في انتخابات النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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