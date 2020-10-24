ناخبون يتسابقون للتصويت فى صناديق النواب بصفط اللبن

شهدت لجان مدرسة طه حسين الابتدائية في صفط اللبن، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة إقبال عدد من الناخبين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع في يومها الأول.وحرص عدد من الموظفين والمتابعين خارج اللجان على مساعدة الناخبين للوصول إلى أماكن لجانهم، كما قام البعض بتحفيز الناخبين قبل غلق اللجان في التاسعة من مساء اليوم.تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين، وهما السبت والأحد في التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.