مستشار اتحاد المصريين بالخارج يدلي بصوته في انتخابات النواب

أدلى اليوم المستشار ميشيل فرج، مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج لشئون الجاليات القبطية المصرية بجميع فروعه حول العالم، في انتخابات مجلس النواب بلجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد وليد صبحي العيص الابتدائية بسموحة بمحافظة الإسكندرية.وقال فرج، في بيان له، إنه حرص على أن يكون من أوائل المشاركين في الإدلاء بأصواتهم والاشتراك في الانتخابات البرلمانية لأنه أولًا واجب وطني، وثانيًا لاختيار الأشخاص الذين يصلحون أن يمثلوا الشعب المصري في البرلمان.وناشد مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج لشئون الجاليات القبطية المصرية حول العالم، الشعب المصري بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والإدلاء بأصواتهم حتى يقطعوا الطريق على كل من تسول له نفسه من أعضاء الوطن والخونة العبث بالانتخابات الحرة النزيهة.