محافظ الأقصر يتفقد سير لجان انتخابات النواب
السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:13 م
هدى الأميرطباعة
قام مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، برفقة محمد عبدالقادر خيري، نائب المحافظ، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي تُجرى على مدار يومي اليوم وغدًا.
شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات بالأقصر، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية، ومدرستين بالشغب بمركز إسنا، والوحدة المحلية للشغب، ومدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بإسنا، ومدرسة الثانوية بنات بإسنا، والوحدة الصحية بإسنا.
واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الوباء القاتل.
ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف منير، حكمدار الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، وعزيزة ادم رئيس قرية الشغب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات بالأقصر، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية، ومدرستين بالشغب بمركز إسنا، والوحدة المحلية للشغب، ومدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بإسنا، ومدرسة الثانوية بنات بإسنا، والوحدة الصحية بإسنا.
واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الوباء القاتل.
ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف منير، حكمدار الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، وعزيزة ادم رئيس قرية الشغب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.