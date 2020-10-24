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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد سير لجان انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:13 م
انتخابات النواب في
انتخابات النواب في الأقصر
هدى الأمير
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قام مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، برفقة محمد عبدالقادر خيري، نائب المحافظ، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي تُجرى على مدار يومي اليوم وغدًا.

شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات بالأقصر، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية، ومدرستين بالشغب بمركز إسنا، والوحدة المحلية للشغب، ومدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بإسنا، ومدرسة الثانوية بنات بإسنا، والوحدة الصحية بإسنا.

واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الوباء القاتل.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف منير، حكمدار الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، وعزيزة ادم رئيس قرية الشغب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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