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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال كثيف من الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الفيوم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:49 م
لجان الفيوم
لجان الفيوم
الفيوم- زينب علاء
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احتشد ناخبون أمام لجان الفيوم؛ للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب مع منتصف اليوم الأول في ماراثون الاستحقاق الانتخابي 2020.

ففى لجان قرية قلهانة بإطسا، توافد الناخبون بكثافة أمام اللجان لاختيار ممثليهم فى مجلس النواب، وفى لجان قرية الحامولى بمركز يوسف الصديق، توافد الناخبون من الرجال والسيدات بكثافة وحرص عدد كبير منهم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، كما تواجدت السيدات بكثافة أمام لجان كحك بحرى مركز الشواشنة.

وتضم محافظة الفيوم 634 لجنة فرعية موزعة على 284 مقرًا انتخابيًا بمراكز وقرى المحافظة لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة: هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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