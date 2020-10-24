مستقبل وطن بسوهاج: إقبال متزايد على التصويت فى الانتخابات

رصدت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة أمين الحزب بالمحافظة اللواء محمد مصطفى، عمليات إقبال متزايدة على التصويت فى معظم اللجان الانتخابية بمختلف الدوائر الثمانية.وقال الدكتور أحمد الشيخ، أمين شباب الحزب بسوهاج ومقرر غرفة العمليات، إنه تم رصد زحام وطوابير من الناخبين فى القرى والمناطق التى ينتمى إليها مرشحون، وتزايد الإقبال فى عملية التصويت عقب صلاة العصر، بعد عودة الموظفين من أعمالهم والمزارعين من حقولهم، لافتا إلى أن مراكز "طما والمنشاة ودار السلام وأخميم وطهطا وسوهاج" جاءت أعلى المراكز فى عملية التصويت.وتجرى عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، فى 688 مركزا انتخابيا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الانتخابات كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخب وناخبة، ويتنافس في الانتخابات 199 مرشحا، على 14 مقعدا للفردى فى 8 دوائر انتخابية بالمحافظة، و13 مرشحا للمحافظة فى القائمة "التحالف الوطنى"، ورشح حزب "مستقبل وطن" 19 مرشحا لخوض الانتخابات بنظام "الفردى" فى مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة.