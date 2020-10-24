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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«النقض» تنظر طعن العليمي على إدراجه بقائمة الإرهابيين 10 فبراير

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:50 م
زياد العليمي
زياد العليمي
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حددت محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة 10 فبراير المقبل لنظر الطعن رقم 1 لسنة 2020، الذي تقدم به زياد العليمي على قرار إدراجه بقائمة الارهابيين، أمام دائرة الأربعاء. 

جدير بالذكر، أن النائب العام تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية)، بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و11 آخرين بقائمة الإرهابيين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة- أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشورة، قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، «على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة».

وأصدرت المحكمة ذلك القرار في 16 أبريل 2020، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (91) تابع في 18 أبريل 2020.

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