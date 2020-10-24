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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

أماكن مخصصة.. كيف ساعدت قوات الأمن كبار السن فى الانتخابات؟

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:44 م
لجان انتخابية
لجان انتخابية
سمر مدحت
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حالة من المّحبة سادت أمام لجان انتخابات مجلس النواب، منذ صباح اليوم، والذي يشهد المرحلة الأولى من تصويت المصريين بالداخل لاختيار نوابهم، حيث سارت العملية الانتخابية بهدوء تام في كل المحافظات.

وكان كبار السن سمّة مميزة للغاية في تلك الانتخابات، حيث تصدروا المشهد أمام اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم واختيار النواب، وساعدتهم على ذلك قوات الأمن المكلفة بعمليات تأمين انتخابات مجلس النواب بعدة طرق، سواء بالمساندة أو بتوفير أماكن مخصصة لهم.

ففي محافظة الجيزة، تصدر كبار السن من الرجال والنساء المشهد الانتخابي في لجان مدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود، وكلية التربية النوعية بمنطقة الدقي، بالرغم من أن اللجان شهدت إقبال محدود من المواطنين، والذين كان أغلبهم من كبار السن وتم توفير مكان وطابور مخصص لهم.

وفي محافظة الفيوم لوحظ التواجد الكثيف للناخبين لاسيما كبار السن من أجل الإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس النواب، إذ قامت قوات الشرطة الموجودة أمام اللجان مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الدخول لمقر اللجان الانتخابية.

وشهد مقار لجان مدرستي الكيمان فارس للتعليم الأساسي، ومدرسة عزة زيدان في الفيوم، حالة من الهدوء من بدء عمليات التصويت، مع تواجد كبار السن وعدد من ذوي الهمم الذين أصروا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأثناء إدلاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بصوته في انتخابات مجلس النواب، اصطحب مسنة، إلى داخل لجنة مدرسة جمال عبدالناصر، للإدلاء بصوتها في الانتخابات.

ووجهت السيدة الشكر للمحافظ، ووعد المحافظ بمساعدتها حينما اشتكت له بأن لديها ابن مريض سرطان، داعيًا جميع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات التي تتم تعبيرًا عن حقوقه المشروعة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وفي محافظ الإسكندرية أيضًا تواجد عدد من كبار السن أمام مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف في حي المنتزه أول، مع مساعدات كثيرة من قوات الشرطة للمسنين من أجل مساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.

وفي الوادي الجديد تقدم كبار السن والمكفوفين صفوف المنتخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مع تأكيدهم أن ذلك واجب وطني عليهم، وأن المشاركة في العملية الانتخابية لا تقل أهمية عن حب الوطن.

وأمام مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات تطوع عدد من الشباب لمساعدة الناخبين لإجراء الاستحقاقات الانتخابية أمام المدارس وداخلها، لاسيما لمساعدة كبار السن في العملية الانتخابية، وخصصوا أماكن لهم من أجل تسهيل عملية الانتخابات.

كما أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية توجيهات مشددة لكافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن كافة أجهزة الدولة على الحياد التام من الجميع.

وأوضح شعراوي وجود تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، من أجل توفير كل التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

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