الأمين العام للنواب بعد الإدلاء بصوته: المشاركة حق وواجب دستورى

أكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي أن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب حق وواجب دستوري، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة بتأمين وتطبيق السلامة إجراءات السلامة والوقاية الصحية.جاء ذلك عقب إدلاء الأمين العام للمجلس بصوته في الانتخابات بمقر لجنته في حي الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم السبت.ووجه "فوزي" تحية شكر واعتزاز لمجلس النواب الحالي، الذي أدى دوره البرلماني بكفاءة وحكمة وبكل قوة، واتسم الأداء التشريعي والرقابي لأعضاءه بإعلاء صالح الوطن والمواطن، وكانت انحيازاتهم الوطنية- أغلبية وأقلية- مثالا يحتذى وقاعدة لا استثناء عليها.وأشار إلى أن مهمة مجلس النواب الذي سيتم انتخابه جسيمة على ضوء طموح وتطلعات الشعب، لأن هذا الطموح يجب أن يقابله قوانين وتشريعات على نفس المستوى، كما أن كل نهضة للدولة تتطلب تحقيق التوافق والتكامل بين كل مؤسسات الدولة.ولفت إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مجلسي النواب والشيوخ، وتسود كذلك أجواء إيجابية وأخوية بين رئيسي المجلسين منذ انطلاق أعمال جلسات مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي.وأشار "فوزي" إلى أن برلمان ٣٠ يونيو أكمل مدته بنجاح وثبات وسيسلم المسئولية لمجلس نواب ٢٠٢١ بنفس النجاح والثبات.وحول حملات التشويه التي يتعرض لها مجلس النواب الحالي والمشهد الانتخابي، قال إن كل تقدم واستقرار للدولة يسيء المشككين، فهم حريصون على تشويه خطى الدولة للأمام، لكن هذه المحاولات أثبتت فشلها.وفيما يخص الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس النواب للتعامل مع مخاطر فيروس كورونا، أشار إلى أن هذا الفيروس أصبح أمرًا واقعيًا، ويجب التعامل معه، وهو أمر استدعى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للتعامل معها، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستستمر خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على سلامة النواب والعاملين.