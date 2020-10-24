ضبط 6 أطنان و600 كيلو دواجن فاسدة بمجزر مشتول السوق

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، شنت حملة على محلات الجزارة وشوادر بيع لحوم وثلاجات حفظ وبيع اللحوم بمركز مشتول السوق.وأسفرت الحملة عن ضبط مجزر دواجن مخالف يقوم بتفكيك دجاج مجمد إنتاج شركة أخرى وتقطيعها وإعادة تعبئتها وتجميدها في الأكياس الخاصة به، وتم ضبط 6 أطنان و600 كجم دجاج مخالفة تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري.