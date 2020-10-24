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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 61 طن أعلاف مجهولة المصدر في الشرقية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:20 م
أعلاف
أعلاف
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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها في مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية عن ضبط (مخزن، دون ترخيص) يحوي (61 طن أعلاف حيوانية) دون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية، وضبط (مجزر – صيدلية، دون ترخيص) يحويان (15،2 طن "جلد – هياكل – شيش" دجاج – 2 طن و750 لتر أدوية بيطرية) دون ترخيص ودون بيانات، بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وفى مجال حماية البيئة: ضبط (5) مصانع "دون ترخيص" تحوي (42 طن منتج نهائي "مواد خام وحلوى" – 17400 قطعة أواني بلاستيكية ومعدنية منتج نهائي) دون بيانات ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، بنطاق مديرية أمن القليوبية.

المنشآت الصناعية: ضبط عدد (7) منشأة مخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن الشرقية.
وفى مجال حماية الثروة السمكية: تم ضبط (35) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية.. بالمخالفة لقانون الصيد.
في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية والري والصرف: تم ضبط (63) قضية تلوث بنهر النيل والمجاري المائية بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية.

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