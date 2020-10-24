«الخان» تحيى حفلًا موسيقيًا بساقية الصاوى.. غدًا

تحيي فرقة الخان للموسيقى العربية، مساء غدٍ الأحد، حفلًا موسيقيًا بقاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك، في تمام السادسة والنصف، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد.وتقدم الفرقة باقة من أروع الأغاني لنخبة من فناني الزمن الجميل منها: "عرباوي"، "رمش عينه"، "أما براوة"، "بتسأل ليه عليا"، "مالي"، وغيرها من أغاني التراث، بقيادة المايسترو فادي المغربي.يشار إلى أن "الخان" هي فرقة تأسست عام 2015، وتقدم ألوانًا غنائية متنوعة من التراث القديم وتضم مجموعة من الأصوات الشابة من المطربين.تضم فرقة الخان آلات (قانون- عود- ناي- كمان- رق- طبلة)، ومن الآلات الحديثة المعاصرة "بيز- كيبورد- درامز".ومن الأعمال التي تتميز بها فرقة الخان تقديم الموسيقى العربية بشكلها الأساسي وبرؤية مبتكرة دون تحريف أو إسفاف، وشاركت الفرقة في عدد من الحفلات، بالإسكندرية، وساقية الصاوي، والصالونات الثقافية، والبرامج التليفزيونية بالقنوات الفضائية.