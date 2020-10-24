«العدل» يشكل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية

أعلن معتز الشناوي، أمين إعلام حزب العدل، أن الحزب شكل غرفة عمليات مركزية لرصد ومتابعة سير انتخابات مجلس النواب فى يومها الأول.وأضاف الشناوي، أن غرفة العمليات لها خمسة أفرع رئيسية موزعة طبقا لمحافظات مرشحي الحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات، وهم:- الإسكندرية - دائرة الرمل - سحر الغرياني - رقم 23 - رمز الشعلة.- الفيوم - دائرة إطسا - نصر الدين الزغبي - رقم 18 - رمز طائرة هليكوبتر.- قنا - دائرة قنا - يوسف العوال - رقم 18 - رمز الشعلة.- الأقصر - دائرة إسنا - الشاذلي البحيري - رقم 2 - رمز الحصان.- أسوان - دائرة أول أسوان - كمال السلواوي - رقم 9 - رمز الشعلة.كما تقوم الغرفة بمتابعة مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية.ومن المقرر أن تصدر غرفة العمليات تقاريرها بشكل دوري، مع استمرار العملية الانتخابية.