لجان الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات مجلس النواب

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020.ويتنافس في المرحلة الأولى لانتخابات النواب، 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.