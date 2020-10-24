الجفرى تعليقًا على اغتيال مفتى دمشق: قتله خوارج العصر

نعي الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي اليمني، الشيخ عدنان الأفيوني مفتي دمشق ونائب رئيس الإتحاد العالمي للتصوف، والذي استشهد على يد الجماعات الإرهابية بسوريا.وأصدر الجفري بيانًا قال فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون، إنتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ الجليل محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها، بعد أن امتدت إليه أيدي الغدر من خوارج العصر، بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارته في قدسيا من أعمال ريف دمشق.وتابع:قد كان للشيخ رحمه الله دور كبير في إجراء المصالحات التي تمت في ريف دمشق.وقال:رحم الله الشيخ وتقبله في الشهداء وأخلفه في ولده الشيخ أحمد وفي أحبته وفي بلاد الشام بخلف صالح، وحفظ الله علماء الأمة من كيد الفجّار، وأعانهم على الثبات في بيان مسلك الهدى للناس، ولولده الشيخ أحمد وأسرته الكريمة وسائر أحبة الشيخ خالص العزاء.