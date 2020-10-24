سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-10-2020 في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدنينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.78 جنيه وللبيع 51.54، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.57، أما في بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.57.

أسعار الدينار الكويتي وفي المصرف المتحد سجل للشراء استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.54، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ سعر الدينار للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54.



وفي البنك المصري لتنمية الصادرات استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.63، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.54، أما في البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.62.



في المقابل تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 48.78 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك الكويت الوطني انخفض سعر الدينار أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.71.