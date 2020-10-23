أمريكا تهدد تركيا بـ«عواقب وخيمة» جراء اختبارها «إس-400»

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا بـ"عواقب وخيمة" بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس -400".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جوناثان هوفمان، اليوم الجمعة، إن "علاقات البلدين قد تتأثر بشكل كبير بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ".وأضاف هوفمان، في تصريحات صحفية، أن "نظام إس -400 لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وتابع: "نحن نعارض اختبار تركيا هذه المنظومة، وقد تكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا الدفاعية".