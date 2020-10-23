ضبط 36 ألف لتر زيت طعام مدعم بحوزة سائق في الشرقية

تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية من ضبط 2992 كرتونة زيت طعام تموينى مدعم وزنت 35904 لترا بحوزة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، حال استقلاله سيارة نقل "مقطورة" بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالمحافظة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.‏يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة؛ لاتخاذ الإجراءات كافة لمكافحة جرائم الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة وملاحقة وضبط مرتكبيها.