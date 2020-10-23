«مستقبل وطن»: صاحب فيديو الحديث عن الحزب بالبحيرة لا ينتمي لنا

عقب حزب مستقبل وطن، على تداول مقطع ڤيديو لأحد القيادات الشعبية في محافظة البحيرة، وهو يتحدث عن انتخابات مجلس النواب الجارية، وكذلك تصوراته الخاصة عن الحزب، مؤكدا أن الأمر على غير الحقيقة، وأن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها، تبذل جهدا كبيرا في ترويج هذا المقطع المصور ومحاولة إلصاق صفة حزبية بالمتحدث.وأكد الحزب، في بيان له أن واقع الأمر وحقيقته يختلفان تماما عما حاولت الجماعة الإرهابية الترويج له أو يتصوره المتحدث، وذلك فى ضوء ما يلى:أولًا: المتحدث بالمقطع لا يحمل أي صفة حزبية، ولا علاقة له بحزب مستقبل وطن من قريب أو بعيد، بل لم يسبق له الاضمام إلى الحزب منذ تأسيسه وحتى الآن.ثانيا: حزب مستقبل وطن لا يسعى أن يكون شبيهًا لأية أحزاب، لا في الشكل أو في الأداء السياسي بأي حال من الأحوال، بل إن حزب مستقبل وطن يرفض تماما أن يعاد إنتاج أشكال وأساليب سياسية قديمة، وأنه حريص على مصلحة مصر وشعبها.وتابع الحزب في بيانه، نسعى ليكون الحزب الأكثر انفتاحا وداعمًا لكافة الأحزاب السياسية لممارسة حياة سياسية وديمقراطية سليمة، بعيدة كل البعد عن أي مغالبة سياسية أو انفراد بالسلطة، بل يعمل الحزب من خلال قياداته ونوابه على محاربة كل أنواع الفساد والوساطة والمحسوبية، وعليه يقوم الحزب بالتأكيد مرة أخرى أنه لا علاقة له بالمتحدث في هذا المقطع المصور، ورفضه الكامل لكل ما جاء على لسانه.