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منوعات

الاقتران الأعظم بين المشتري وزحل في ظاهرة لن تحدث قبل 2080.. 21 ديسمبر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:13 م
المشتري وزحل
المشتري وزحل
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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث مايطلق عليه الاقتران الاعظم بين كوكبي المشترى وزحل، أكبر كوكبين في نظامنا الشمسي، في 21 ديسمبر القادم، ولن يحدث مثل هذا الاقتران إلى أقل من( 0.1 درجة) مرة أخرى حتى 15 مارس 2080.

ووشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد - في بيان أصدره اليوم - إلى استخدام علماء الفلك كلمة اقتران لوصف اجتماعات الكواكب والأجسام الأخرى على قبة السماء، موضحا أن هذا الاقتران سيكون أول اقتران بين المشتري وزحل منذ عام 2000، وأقرب اقتران عند أقرب نقطة لهما بين المشتري وزحل منذ عام 1623، حيث سيكون المشترى وزحل على بعد 0.1 درجة فقط، وهذا يساوي 15 قطر القمر بدرا.

وقال إن زحل، هو الكوكب السادس من حيث بعده من الشمس، وهو الكوكب الأبعد والأبطأ حركة والذي يمكننا رؤيته بسهولة بالعين وحدها بينما كوكب المشتري، خامس كوكب بعدا عن الشمس، وهو ثاني أبطأ كوكب بعد زحل.

وأضاف أنه لهذا السبب، فإن اقترانات كوكب المشتري زحل هي أندر اقترانات الكواكب الساطعة، بحكم حركاتها البطيئة حول الشمس، لافتا إلى أن زحل يستغرق ما يقرب من 30 عاما لإتمام دورة كاملة حول الشمس بينما يستغرق كوكب المشتري حوالي 12 عاما.

ولفت إلى أنه كل 20 عامًا، يلحق المشترى كوكب زحل كما يبدو لنا من الأرض ومن عام 2000 إلى عام 2100 تحدث اقترانات كوكب المشتري زحل كما يرى من الأرض في هذه التواريخ ( 28 مايو 2000، 21 ديسمبر 2020، 31 أكتوبر 2040، 7 أبريل 2060، 15 مارس 2080، و 18 سبتمبر 2100).

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