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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في ذكرى ميلاده.. يوميات صلاح السعدني بعد اعتزال الفن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:43 م
صلاح السعدني
صلاح السعدني
حسين الجندي
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في عام 2014 أعلن صلاح السعدني عبر مقربين أنه لن يعود إلى الفن رغم حبه الشديد له، بسبب حالته الصحية واكتفي بأن يكون متواجدًا وسط أسرته وأحفاده الذين يعيشون معه بشكل مستمر، ومن بينهم الفنان أحمد صلاح السعدني أحد النجوم الشباب حاليًا.

ويعرف الجمهور يوميات النجم الكبير الذي تمر اليوم ذكرى ميلاده الـ 77 من خلال متابعة نجله الفنان والنجم أحمد السعدني، الذي يطمئن الجمهور والأصدقاء بشكل مستمر على صحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يوميات السعدني الكبير بسيطة جدًا، فهو وضع لنفسه طريقة وأسلوب يومي يقوم به وهو قراءة المجلات والجرائد ومتابعة بعض برامج «التوك شو»، بالإضافة إلى متابعة بعض الأعمال الفنية التي تقدم سواء في السينما أو الدراما.

لم يكن ذلك هو اليوم الطبيعي للفنان الكبير الذي قدم سيرة فنية مهمة ومشوارا فنيا حافلا يفخر به كل من حوله ويفخر به نحن المصريون من عمدة الدراما المصرية والعربي، فهو دائم التواجد مع أسرته وخاصة أحفاده.

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