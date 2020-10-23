في ذكرى ميلاده.. صلاح السعدني عُمدة الدراما العربية

بداياته من كلية الزراعة إلى الفن:

أعماله السينمائية:

يحتفل الفنان صلاح السعدني، اليوم، بعيد ميلاده الـ77 فهو أحد النجوم الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية التي مازالت في قلوب المشاهدين، ليمنحوه لقب «عمدة الدراما» فكانت أعماله شاهده على ذلك، حيث قدّم للفن المصري والعربي 20 عملا فنيا ما بين عروض مسرحية ومسلسلات تليفزيونية وأفلام سينمائية.ولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر عام 1943 حصل على درجة البكالوريوس في الزراعة، فهو من أصول ريفية كون صداقة كبيرة مع الزعيم عادل إمام في البدايات عندما التقوا سويًا، حيث اشترك كلاهما في الفرقة المسرحية للكلية، وكانت أول أعماله مسلسل «الرحيل» عام 1960 وغاب عن التمثيل 4 سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل «الضحية» وهما خماسية لـ«الساقية» للكاتب الكبير عبد المنعم الصاوي، وظلوا سويًا حتي حتى نهاية الستينات، وبعد ذلك تركز نشاطه على الدراما التلفزيونية بالإضافة للمسرح والسينما، وفي فترة السبعينات، غلب على أعماله المشاركات السينمائية، وخلال الثمانينات شارك في الكثير من الأعمال التي جعلته منافسًا قويًا في تلك الفترة للكبار مثل محمود مرسي ومحمود عبدالعزيز، وعادل إمام ويحيى الفخراني وأخرون، وخلال التسعينيات شارك في الكثير من الأعمال كانت ما بين سينمائية وتليفزيونية.قدم أكثر من 50 عملًا سينمائيًا مع الكبار كان أهمها «الأرض، وشياطين الليل، وأغنية علي الممر، والرصاصة لا تزال في جيبي، والغول، والمراكبي، وملف في الأداب، وجبروت امرأة، وزمن حاتم زهران، وفتوة الناس الغلابة، ودرب الرهبة، ولعدم كفاية الأدلة»، وغيرها من الاعمال التي دخلت في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.لم يكتفِ السعدني بأن يكون نجمًا في السينما فقط، بل أكد نجوميته وازدادت شعبيته عندما دخل لقلوب الجماهير أكثر وأكثر من خلال التواجد تليفزيونيًا في العديد من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما التليفزيونية ووقت ازدهارها، حتى وبعد مرور أعوام كثيرة يلتف الجميع حولها لمشاهدها مرة آخرى، قكانت من أهم تلك الأعمال: «أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية بأجزاءه الخمسة، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأخوة أعداء، القاصرات، للثروة حسابات أخرى، بين القصرين، قصر الشوق»، وغيرها من الأعمال التي أضافت للدراما المصرية.أعماله السينمائية والتليفزيونية أثبتت موهبته الكبيرة، التي اقتنصها من خلال المسرح، عندما قدم كثير من العروض على الخشبات المختلفة، ليكون أحد أهم الفنانين الذين يقدموا عروضًا مسرحية وكانت بالأخص سياسية، فكان أهمها مسرحية «الملك هو الملك» التي ظلت تعرض بنجاح كبير لما يقرب من ثمانية أعوام متتالية من عام 1998 حتى عام 2006، بينما كانت له علامات كبيرة في المسرح المصري لما يقرب من 15 عمل مسرحي ليكون السعدين منافسًا قويًا في تلك الفترة لأكثر من فنان مسرحي منهم يحيي الفخراني وعادل إمام وأحمد بدير ومحمد نجم، وسيد زيان، وغيرهم، ونظرًا لاختلاف عروضه المسرحية وقوتها كان هنا التميز الكبير والواضح بينه وبين أغلب أبناء جيله الذين أضافوا للمسرح المصري الكثير.